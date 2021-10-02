台北市新增3例境外移入新冠肺炎確診病例，分別自尼加拉瓜、日本及泰國入境，在入境採檢及檢疫期滿前檢驗陽性確診，另外，北市119校完成BNT疫苗接種，剩下的28校所需疫苗也已備妥，北市衛生局表示，9月22至10月1日計119所學校，共12萬1453人完成BNT疫苗接種，8天內累計1828人接種後感到不適，多數已無大礙，僅1人因胸痛症狀住院觀察中。

日前中央因疫苗短缺，原定10月5、6日接種的學校受到影響，經北市努力調度疫苗後，校園所需BNT疫苗已備妥，10月4至6日共28所學校近2萬人將如期接種疫苗。

此外，公費流感疫苗開打首日，北市31個社區接種站同步服務65歲以上長者，共4540人完成流感疫苗接種，另有198位長者同時接種肺炎鏈球菌疫苗；北市衛生局表示，今年於社區設置418場流感疫苗接種站，65歲以上長者可多加利用，設站服務資訊可洽詢里辦公處、轄區健康服務中心詢問。

北市衛生局提醒，流感高峰期通常於11月至隔年春節前達到流行高峰，疫苗接種後至少2周才能產生保護力，北市有316家流感疫苗合約院所提供接種服務，請民眾儘早接種疫苗，以獲得保護力。相關疫苗接種訊息可撥打防疫專線(02)2375-3782及1999市民熱線詢問。