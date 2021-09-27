移民署北區事務大隊臺北市服務站與臺北市政府信義區公所日前透過「110年新移民初階英語研習班」課程，向在場新住民呼籲：疫情期間減少外出，避免群聚才能有效防疫，而面對非洲豬瘟病毒的出現，請不要購買來路不明的豬肉製品，以維護家人及自身的安全。

韓國籍新住民金秀梅平常會到臺灣的市場購買有認證商標的豬肉，臺灣豬肉的美味讓她很滿意，也很安心，因此不必再從國外購買豬肉。(戴志揚翻攝)

參與本研習課程的韓國籍新住民金秀梅表示，自己因結婚來臺已經17年，她的許多韓國同鄉若想念家鄉味「烤豬肉包菜」時，會到臺灣的市場購買有認證商標的豬肉，臺灣豬肉的美味讓她很滿意，也很安心，因此不必再從國外購買豬肉。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯及臺北市政府信義區長游竹萍也向在場新住民宣導防範非洲豬瘟措施，並透過有獎徵答活動，讓參加民眾更能了解保護臺灣豬的重要性，同時也強調若有發現來路不明之肉製品，請勿隨意丟棄廚餘，請丟一般垃圾或撥打0800-039131交由防檢局或動保處處理。

蘇慧雯表示，近期國內發現多件肉製品及月餅含有非洲豬瘟病毒，目前臺灣各機關正全力防範非洲豬瘟入侵，提醒新住民朋友不要從國外購入肉製品，大家一同守護臺灣豬。蘇慧雯還向大家說明最夯的「振興五倍券」，只要持有有效居留證的外籍配偶(含大陸、港澳)及無戶籍國民、永久居留證之外國人及持外交官員證件者，都可以在明年4月30日(含)前領用。