記憶體製造廠旺宏(2337)、華邦電(2344)第三季受惠旺季效應，單季營收預估均可攀高，展望第四季，兩家公司對於編碼型快閃記憶體（NOR Flash）看法仍偏正面，可望挹注業績仍有不錯的表現。

受惠本季為遊戲產業旺季接單增溫，旺宏8月營收達50.12億元，為歷年同期新高，亦創下歷史單月次高，年增率達58.89%。

旺宏受惠遊戲產業對ROM拉貨旺季來臨，加上各產品線需求續旺，今年8月營收突破50億元，僅次於2019年9月的50.8億元，公司也對第三季看法樂觀。旺宏7月營收42.83億元，也為歷史同期新高，7月及8月營收均佳，第三季營收比第二季成長達兩位數可期，單季營收將挑戰新高。

旺宏總經理盧志遠於日前法說會表示，第三季需求持續暢旺，就各產品線來看，ROM適逢出貨旺季，成長動能將最強勁，NAND Flash與NOR Flash還有漲價空間，營收可望持續成長。旺宏1~8月營收303.49億元，年增21.5%，亦為歷史同期新高。

旺宏董事長吳敏求看好公司主要產品Flash（快閃記憶體）不但下半年需求看好，明年也看好。此外，鴻海斥資25.2億元取得旺宏位於竹科的6吋晶圓廠，旺宏將有25.05億元處分資產利益入帳，將貢獻旺宏每股獲利約1.35元。

華邦電子含新唐科技等子公司，8月合併營收為88.16億元，較7月新高90.89億元減少3.01%，仍為歷史次高，較去年同期增加98.9%。

華邦電7月合併營收達90.9億元，創新高，8月仍在次高水準，第三季營收將比第二季成長且再創新高。展望第四季，公司預估第四季NOR Flash價格仍有望持續上漲，公司的產能已滿載至明年上半年。

華邦電預計利基型DRAM與NOR Flash第三季漲幅將達雙位數。在供給吃緊下，第四季NOR Flash價格仍有望持續上漲。

華邦電受惠記憶體產品漲價，加上轉投資的新唐科技併購日本Panasonic Corporation半導體相關事業的效應，華邦電今年前8月合併營收644.65億元，較去年同期增加96.19%，為歷史新高紀錄。