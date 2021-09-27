德國政壇變天，執政16年的梅克爾所屬政黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）以些微差距輸給左翼社民黨，得票率卻創歷史最低，可謂慘敗。法國媒體指出，基民黨慘敗原因和此次推出的總理候選人拉謝特（Armin Laschet）有很大關係，拉謝特不僅自己經常出錯，連同黨、時勢都不幫他的忙。

基民黨輸掉大選，選前就可看出端倪，法國24（France 24）英文台9月中報導，在26日德國國會大選投票前一個月，德國政壇發生了一次小小革命，左翼社民黨（SPD）的支持率15年來首度超車基民黨，選前10天，社民黨的支持率更安穩地攀上25%，基民黨則只拿到21%。

德國杜塞道夫大學（University of Düsseldorf）政治學者波貢特克（Thomas Poguntke）表示選前民調結果確實令人驚訝，因為過去10年來，社民黨的支持率一直維持在20%左右。

民調的另一個更驚人的事實是，自7月中以來，基民黨的支持率就掉了10%，明斯特大學（University of Münster）政治學者舒伯特（Klaus Schubert）指出，這證實了這場選戰過去幾個禮拜以來的趨勢：總理候選人拉謝特面臨困境。

拉謝特本身在這場選戰中就犯了好幾個錯誤，最知名的莫過於7月中德國西部遭遇百年洪患後他到現場勘災，當德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）對災民嚴肅發表談話、表達同情時，後方的拉謝特竟被拍到和其他人嘻嘻哈哈，甚至一度放聲大笑。拉謝特說笑的畫面引起譁然，最後他被迫出面道歉。

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/oDz6wz97oh — DW News (@dwnews) July 17 2021

就連26日投票當天，拉謝特在投票時居然還失誤「亮票」，違反投票規定，被德國網友嘲笑「很蠢」。

德國基民黨總理候選人拉謝特（Armin Laschet）26日投票時失誤亮票。

拉謝特的另一個問題是立場不明確。舒伯特指出，拉謝特的立場似乎「特別不明確」，「而且經常保持模糊。」在第一場和社民黨總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）、綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）進行的電視辯論中，拉謝特是唯一一個沒有透露當選後第一個正式出訪將去哪裡的候選人，舒伯特揶揄他，「這是一個簡單而且典型的問題。」

不只個人表現有差錯，時勢也不幫忙。報導指出，德國洪災、新冠疫情、以及撤軍阿富汗，都讓作為現任財政部長的社民黨對手蕭茲有更多表現機會，舒伯特分析，蕭茲發放救助金給洪災居民，大方支出處理新冠疫情，都讓他儼然成為民眾的救星。

不只外部環境無法讓他成為英雄，基民黨內部也不幫忙。柏林社會科學研究中心（WZB）政治分析師施若德（Wolfgang Schroeder）表示，基民黨似乎不願意支持拉謝特，而且似乎「不知道該如何讓這名候選人代表黨的思想」。最明顯的莫過於選戰中不見梅克爾身影，一直到後期梅克爾才積極為拉謝特站台。

杜塞道夫大學政治學者馬歇爾（Stefan Marschall）表示，梅克爾沒參與選戰對他來說是這次選舉「最大的謎團之一」。

另外，基民/基社聯盟內部也不斷有不滿聲音，波貢特克指出，基民黨姐妹黨基社黨黨魁索德（Markus Söder）「從不放棄機會強調他會比拉謝特做得更好」。波貢特克認為拉謝特失利，和沒能組織自己的團隊、聯盟不團結脫不了關係。

施若德指出，相較之下，蕭茲自然就成為梅克爾卸任後的繼任者，指出他和梅克爾有相同的實用主義觀點，知道如何保持靈活，在國際舞台上也有經驗。舒伯特也指出，對許多德國民眾來說，蕭茲並不是令人害怕的選項，他比其他候選人更象徵了連續性，因為他本來就是現任政府的一員。