五倍券商機引爆飯店業爭搶，國泰飯店觀光事業宣布持券入住全台和逸、慕軒飯店只要0元，不但送海陸饗宴或第二晚住宿，再贈最高5000元住宿抵用券與5000會員點數，免費加入會員單筆住宿消費滿2000元有機會抽中價值萬元住宿券、Honeywell香氛空氣清淨機、頂級肋眼牛排餐券等大獎，火力全開。

國泰飯店觀光事業表示，即日起開放預訂10月8日至11月30日住房，只要持一本振興券5000元下榻慕軒飯店及COZZI Blu和逸飯店‧桃園館享一泊二食禮遇，慕軒直接送波士頓龍蝦與Prime牛排雙人海陸晚餐、COZZI Blu送濱海自助百匯或歐陸套餐，再贈5000元住宿抵用券(限下次使用)與5000會員點數。

和逸飯店‧台北民生館／台北忠孝館／高雄中山館推出「住一晚送一晚」優惠，含早餐只要4000元，再送4000元住宿抵用券(限下次使用)與4000會員點數，高雄中山館另外提供「套房買一晚送一晚」。和逸飯店‧台南西門館，「住一晚送一晚」優惠價4500元，同樣提供4500元住宿抵用券(限下次使用)與4500會員點數。

慕軒飯店凡使用五倍券、好食券及台北熊好饗購券至GUSTOSO餐廳與URBAN331酒吧用餐，消費滿500元直接送500元餐飲抵用券(以此類推)，可下次折抵使用。

台北國泰萬怡酒店自10月8日至11月30日止於官網訂房並使用振興券入住，滿千可現抵200元，官網住房專案皆可抵用，每晚限折抵一次，旅客如選擇一泊一食的住宿專案，最高可省下原價2560元的MJ Kitchen自助晚餐兩客。

受饕客熱愛的MJ Kitchen首波推出雙主題菜單「鮭魚宴x燒烤季」，每餐期開放60人入場用餐，自10月8日起也推出雙人振興優惠，不分平假日憑振興五倍券用餐，兩人同行享75折優惠，加入萬豪旅享家會員可再免服務費，現場憑發票消費金額滿千再加碼贈送200元餐飲抵用券，效期三個月，可與好食券、饗購券併用。