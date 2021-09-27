因應國民法官制度即將於2023年正式上路，台東縣政府民政處27日上午辦理2022年模擬法庭需要的「備選國民法官初選名冊」人選公開抽選作業，透過電腦程式隨機抽選出800名，將造冊送交台東地院，未來有機會與法官一起坐上審判席。

台東縣政府民政處27日上午在台東地方法院庭長蔡立群、主任檢察官謝長夏共同見證下，從17萬1703名符合資格的縣民中，透過電腦程式隨機抽選出800名備選國民法官，以製作「備選國民法官初選名冊」送交台東地院，俾利該院造具複選名冊，作為明年度模擬法庭抽選「候選國民法官」使用。

縣府表示，抽選程序是依「國民法官法」第12條之規定「年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上之中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官之資格」辦理。

民政處長鍾青柏說明，國民法官法去年7月22日經立法院三讀通過，並於8月12日經總統公布，將於2023年1月1日起正式上路，國民將有機會被抽選擔任國民法官、參與案件審理，與法官一起審判。

而為了因應明年度地方法院辦理實務模擬法庭，依「備選國民法官初選名冊製作及管理辦法」第8條之規定，進行備選國民法官初選名冊的公開抽選程序，選出地方法院所需人數。

鍾青柏指出，台東縣設籍人口數21萬3956人，其中具備擔任國民法官積極資格者17萬1703人，曾經被判刑、褫奪公權的人、公務人員、民意代表與司法人員不得被選任，國民法官法庭內，將有3名法官、6名國民法官與2名備位國民法官參與。