台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）獲得日本支持，美國21日也宣布開放進口日本福島等地食品，引發加入CPTPP後是否面臨開放核食的憂慮。農委會主委陳吉仲今表示，福島食品須符合輻射標準才能進口，「沒有所謂的核食會進口」。

陳吉仲赴立院報告CPTPP時指出，台灣自2011年3月15日起檢測所有日本進口食品，進口的17萬件都是100%符合輻射標準，僅有231件微量檢出，皆採退運或銷毀處理，如果有任何的輻射殘留，也不會進口。陳也強調，在核災區食品的雙邊談判上，絕對不會拿人民健康開玩笑。

至於加入CPTPP後對國內農產品衝擊，農委會預作2點準備，一是比照日本、加拿大、越南模式，調降至零關稅的過程是6年到21年，能零關稅以外的清單，儘量保持農產品不開放。另外則是完備農產品冷鏈物流、農作物保險等配套措施，以保障農民收入。