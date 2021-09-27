台中北屯區文心路近崇德路一集合大樓27日晚間傳出父攜子輕生的悲劇，40歲葉姓男子和妻子分居獨自帶4歲兒子居住，3天前他燒炭後隔日發現4歲兒子身亡，27日疑似又喝下除草劑，經打119求救，目前仍在急診搶救中。

台中市消防局27日晚間6時7分獲報，在文心路近崇德路一集合式住宅有民眾需要救護，經派遣消防救護人員出勤，到場發現一名40歲男子意識清醒卻自稱喝下除草劑，屋內另有一4歲男童陳屍現場，警消也在現場發現木炭。

警方調查，葉姓男子和妻子分居，自己獨自帶4歲兒子一起居住，葉男2疑似24日買木炭回家，並於屋中燒炭，25日醒來發現兒子已氣絕，27日早上又出門買了除草劑，回家服用後疑疼痛難耐自行打119求救；但整個案件發生原因，仍待警方調查釐清。

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