朝野開戰！蘇貞昌突圍人牆 狂吼完成54字施政報告

行政院長蘇貞昌今日赴立院施政報告並備詢，而報告書中提到「最黑暗的時代，也是最光明的時代」，報告書中文字內容，與英國作家狄更斯(Charles Dickens)經典作品《雙城記》多處相似。

狄更斯名作《雙城記》以法國大革命為故事背景，而開卷的經典語錄包括「這是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的時代，也是愚蠢的時代；是信仰的時代，也是懷疑的時代；是光明的季節，也是黑暗的季節；是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天；我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有；我們正走向天堂，我們也走向地獄」。

行政院施政報告書後段，以「最黑暗的時代，也是最光明的時代」為標題開頭，表示今年6月瑞士洛桑管理學院(IMD)所公布的「2021年世界競爭力年報」中，台灣在亞太國家排名第3。

施政報告中還提到「絕望之冬，也是希望之春，危中有機。台灣子弟在疫情最艱困的時刻，成就最完美的演出，成為黑暗中最絢麗的火炬」等等，而內容多處文字與《雙城記》極為相似。