行政院長蘇貞昌今日赴立院施政報告並備詢，而報告書中提到「最黑暗的時代，也是最光明的時代」，報告書中文字內容，與英國作家狄更斯(Charles Dickens)經典作品《雙城記》多處相似。
狄更斯名作《雙城記》以法國大革命為故事背景，而開卷的經典語錄包括「這是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的時代，也是愚蠢的時代；是信仰的時代，也是懷疑的時代；是光明的季節，也是黑暗的季節；是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天；我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有；我們正走向天堂，我們也走向地獄」。
行政院施政報告書後段，以「最黑暗的時代，也是最光明的時代」為標題開頭，表示今年6月瑞士洛桑管理學院(IMD)所公布的「2021年世界競爭力年報」中，台灣在亞太國家排名第3。
施政報告中還提到「絕望之冬，也是希望之春，危中有機。台灣子弟在疫情最艱困的時刻，成就最完美的演出，成為黑暗中最絢麗的火炬」等等，而內容多處文字與《雙城記》極為相似。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。