梵克雅寶復興店開幕，模特兒展示Alhambra系列珠寶。（Van Cleef & Arpels提供）

擁有逾百年歷史的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）近幾年業績不斷成長，大舉在全球展店，光在台北近期就有遠東SOGO復興店和微風信義店兩個大店開幕。為慶祝遠東SOGO復興店開幕，梵克雅寶邀請雙人藝術家Burcu & Geoffrey從一樓大廳到二樓店內打造充滿童趣的夢幻花園，處處可見經典的Alhambra幸運草、可愛貓咪、飛舞蝴蝶、雲朵等，一路引領走進梵克雅寶的奢華世界，展覽即起展至10月17日止。

以華美金色與沉穩霧黑對比色調打造的梵克雅寶全新概念店，佔地約31 坪，室內裝潢風格融入Art Deco裝飾藝術的風格，以俐落的線條勾勒摩登現代的奢華風情，櫥窗則以絲絨為襯底，讓整間店的外觀猶如一座大型珠寶盒，更添奢華氣派。

梵克雅寶復興店開幕，店裝融入Art Deco藝術風格。（Van Cleef & Arpels提供）

挑高空間的店內裝潢充滿法式私人寓所的溫馨氣氛，VIP室的厚毛呢地毯、舒適的沙發，搭配義大利Murano島手工玻璃吊燈，金色牆面是以一片片金鉑壁貼而成，並在上面以手工彩繪梔子花和蝶蝶，呼應梵克雅寶以大自然為靈感創作的珠寶和腕表作品，別具意義。

為慶祝新店開幕展售的珠寶，也呼應大自然的主題，除了經典Alhambra幸運草珠寶、Frivole花朵珠寶、深受歡迎藏家喜愛的動物胸針外，店上還展售三只諾亞方舟系列高級珠寶胸針，可愛天鵝、鸚鵡、蝸牛造型的胸針成雙成對，充滿濃情蜜意，且每件作品都是獨一無二之作。

梵克雅寶於2005年來台在台北101購物中心設立首家旗艦店，隨後陸續在台中大遠百、遠東SOGO復興店設點，這兩年疫情全球延燒，但梵克雅寶擴店計畫不受影響，除了將遠東SOGO復興店從一樓遷至二樓擴大開幕外，預計下個月還會進駐微風信義，將是品牌在台的第一家街邊店。

梵克雅寶Magic Alhambra耳環，灰色珍珠母貝，約44萬3000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶蝸牛Escargots胸針，約885萬元.（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶天鵝Oies胸針，約1090萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶鸚鵡Cacatoes胸針，約955萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Lady Arpels Papillon Extraordinaire腕表，230萬元。（Van Cleef & Arpels提供）