日曜天地OUTLET即日起舉辦13週年慶，同場加辦美妝即期品搶購會，美妝即期品也下殺到49元起。（馮惠宜攝）

首波振興五倍券即將在10月8日領用，全台百貨店王新光三越中港店搭上這波商機，將提早一天10月7日展開周年慶，且除買千送百外，更喊出直接將五倍券5000元變8500元；搭上周年慶列車的還有日曜天地OUTLET，除率先祭出百萬購物金，8日起也將推出振興券放大百倍活動。

新光三越蟬連全台店王多年，和其他台中地區百貨不同，當中友、廣三SOGO以及台中大遠百早在中秋連假前即展開下半年最大檔周年慶或購物節促銷，新光三越中港店則壓軸選在表興五倍券領用前一天才讓周年慶活動登場。

「新光三越周年慶」10月7日登場，搭上振興五倍券商機，除往年百貨周慶買千送百促銷外，加碼推出實體五倍券單筆滿5000送500、數位五倍券單筆滿5000送1000電子抵用金，另外單筆滿3000加碼再送服飾1000元、skm online 500元、超市500元商品抵用金，等於直接將五倍券5000元變8500元。另外，會員還享最高可獲5萬元禮券翻倍抽，持APP使用五倍券支付消費還有機會抽中Phone13。

日曜天地OUTLET即日起舉辦13週年慶，搶在振興五倍券上路前率先祭出百萬購物金，即日起到10月25日，會員回店最高送1300元購物金可現領現花！全館百大品牌全面1折起、滿千現抵百，同場加辦美妝即期品搶購會，美妝即期品也下殺到四十九元起。且因應五倍券上路，10月8日起將推出振興券放大百倍活動，持不限面額振興券消費即有機會抽中價值5萬元的按摩椅等家電。