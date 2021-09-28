本月中甫獲警政署長陳家欽親自南下彰化頒獎表揚的「嗶嗶哥」江敦霖（中），一早現身彰化火車站宣導路口交通安全的停讓觀念。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局交通隊員警現身彰化火車站向來往行人與汽機車進行交通安全宣導，預告十月起將執行「路口安全大執法」。（謝瓊雲攝）

彰化縣警局交通隊員警現身彰化火車站向來往行人與汽機車進行交通安全宣導，預告十月起將執行「路口安全大執法」。（謝瓊雲攝）

嗶嗶哥來了！配合交通安全月，彰化縣警察局配合「交通安全月」，10月1日起，將執行「路口安全大執法」，28日一早請來嗶嗶哥江敦霖與大批交通隊員警，現身彰化火車站，向往來行人汽機車宣導禮讓行人，路口慢看停、行人停看聽等交通安全觀念。

根據彰化縣警局交通隊統計，今年以來路口車禍有1萬3070件，占車禍總件數6成，並造成41人死亡、1萬1564人受傷；其中，以「未依規定讓車」最多，「違反號誌管制或指揮」第二，另外路口因「車不停讓人」而造成行人死傷案件，也不在少數。

彰化縣警局長吳坤旭指出，配合交通部辦理「交通安全月」，10月1日起加強路口安全大執法勤務，取締違規並非以處罰為目的，最主要是希望導正用路人遵守路口路權，藉以營造「路口慢看停」、「行人停看聽」的安全觀念。

交通隊長林世明說明，「路口慢看停」的安全觀念，「慢」、接近路口應減慢速度；「看」、隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」、暫停，讓行穿線的行人先行。呼籲車輛與行人都應該守法，以減少事故發生，共同維護道路交通安全。

交通隊表示，「路口安全大執法」主要針對易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

依《道路交通管理處罰條例》，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上3600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；汽機車闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1800元以下罰鍰；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處罰300元罰鍰。