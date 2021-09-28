嗶嗶哥來了！配合交通安全月，彰化縣警察局配合「交通安全月」，10月1日起，將執行「路口安全大執法」，28日一早請來嗶嗶哥江敦霖與大批交通隊員警，現身彰化火車站，向往來行人汽機車宣導禮讓行人，路口慢看停、行人停看聽等交通安全觀念。
根據彰化縣警局交通隊統計，今年以來路口車禍有1萬3070件，占車禍總件數6成，並造成41人死亡、1萬1564人受傷；其中，以「未依規定讓車」最多，「違反號誌管制或指揮」第二，另外路口因「車不停讓人」而造成行人死傷案件，也不在少數。
彰化縣警局長吳坤旭指出，配合交通部辦理「交通安全月」，10月1日起加強路口安全大執法勤務，取締違規並非以處罰為目的，最主要是希望導正用路人遵守路口路權，藉以營造「路口慢看停」、「行人停看聽」的安全觀念。
交通隊長林世明說明，「路口慢看停」的安全觀念，「慢」、接近路口應減慢速度；「看」、隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」、暫停，讓行穿線的行人先行。呼籲車輛與行人都應該守法，以減少事故發生，共同維護道路交通安全。
交通隊表示，「路口安全大執法」主要針對易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。
依《道路交通管理處罰條例》，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上3600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；汽機車闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1800元以下罰鍰；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處罰300元罰鍰。
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