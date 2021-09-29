成大醫學院胸腔外科與群創(3481)成立「醫學影像中心」，結合群創裸視3D前瞻顯示技術，希望開發3D重建影像軟體，提升3D影像重建時與原始切割影像的吻合度與切割準確度。成大醫學院胸腔外科院長沈延盛表示，「醫學影像中心」開啟3D醫學影像跨界研究先河，大量、各式各樣的影像重建，讓醫生在類比環境練習技術，提高準確性和安全性，達到精準手術預測，這是一條辛苦但創新之路。

依據工研院IEK Consulting統計資料顯示，我國顯示科技產業產值約可達新台幣1.5兆元，如總就業人口約15萬人，約已占台灣GDP的8％，顯示器如何結合5G與AIoT的基礎，開發新型態應用與新商業模式，將是企業轉型契機。另一方面，美國FDA為了確保醫療影像軟體的輔助診斷有效且安全，2019年公布「臨床決策支援軟體草案工作指導手冊(Decision Support Software)」-「軟體即醫材 (Software as a Medical Device；SaMD)」規範，2020年底已核准84項智慧醫材，醫療影像相關新創公司陸續催生。

群創技術研發中心總處長楊秋蓮指出，醫師取得龐大的三維分析資料，如CT、MRI等，卻只能以2D影像方式呈現，最終還是需要醫師臨床經驗判斷，甚是可惜，若能以3D的螢幕來呈現原本三維的資料，定能為醫師臨床診斷帶來更大幫助。楊秋蓮表示，群創開發的裸視3D是一種光場顯示技術，搭配獨家開發的Volume N3D演算法，可以顯示至少正負10cm的深度範圍、以及256個視點以上的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題，長時間使用也不會有不適感。此次與成大醫學院合作胸腔外科教學軟體以及裸視3D顯示器研發，從教學軟體應用著手，進而扮演醫病間溝通的媒介，期望未來可以成為醫師術前評估或是術中輔助不可獲缺的工具。