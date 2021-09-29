遇到適合自己、心靈契合的伴侶是很難得的事，很多人都要花很多時間才能找到真愛，甚至有些人一生都在情海中浮沈，無法定下來。運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬鼠、兔、虎的人在今年10月的桃花運非常旺，能遇到心目中理想的伴侶，兩人心意互通，有很高的機率能展開十全十美的愛情，桃花盛開，緣份來了誰都擋不住。

▍1.生肖鼠

屬鼠的人面對感情時非常理性，他們很重視門當戶對，會仔細觀察對方是否符合自己心目中的條件，比起當下的感覺，他們更重視和對方有沒有未來，不會憑著衝動就和對方展開交往，今年10月屬鼠的人身邊有許多貴人，讓自己有大幅度的進步，因此渾身散發著令人無法忽視的魅力，許多條件不錯的對象將會主動接近，這段時間桃花運很旺，而且不會有爛桃花來打擾，能找到理想對象，感情世界一片美好。

▍2.生肖兔

屬兔的人很重視伴侶的忠誠度，因此擇偶時會先觀察對方的品性，相較之下就不是那麼重視對方的家庭背景、經濟能力，屬兔的人在單身時常常在腦中想像自己未來對象的樣子，今年10月終於能遇到心儀的對象，在社交場合找到興趣相同的人，與對方一拍即合，充滿默契，迅速確認彼此的關係，兩人有相見恨晚的感覺，甚至有可能在年底前閃婚。

▍3.生肖虎

屬虎的人脾氣差，性格強勢，對另一半要求又很多，所以總是很難找到對象，今年10月屬虎的人終於發現自己的缺點，願意調整自己，在性格、氣質方面都有明顯改善，不再像過去那麼情緒化，所以身邊將會出現主動接近的異性，脫離單身的機率大增，10月中旬之前就能遇到心動的對象，兩人相處氣氛甜蜜，聊天十分融洽，能順利展開交往，過著幸福、無壓力的生活。