陸媒風口財經報導，10月4日下午，造成蘇伊士運河世紀大堵塞的巴拿馬籍集裝箱船長賜號（Ever Given）安全靠泊青島北海船舶重工修船分廠，開展維修工作。此前，長賜號貨輪已於9月18日抵達青島海域，隨後錨泊在潮連島海域等待進港維修。

今年3月23日，長賜號從深圳鹽田港駛向荷蘭鹿特丹港的途中，在從南向北駛入蘇伊士運河後不久擱淺，導致這條歐亞之間最短航道雙向交通阻塞。3月29日，經過多輪營救，長賜號貨輪借助滿月潮汐之力結束擱淺，蘇伊士運河恢復通航。

長賜號堵塞蘇伊士運河6天，造成400多艘船舶被迫延誤，引發國際油價、海運價格尤其是歐亞間航線價格暴漲。這是自2004年利比亞籍10萬噸油輪擱淺導致蘇伊士運河中斷3天以來，蘇伊士運河遭受的最嚴重的事故。

結束擱淺後，長賜號駛往運河中的大苦湖做進一步船體檢查及事件調查。埃及蘇伊士運河管理局向長賜號船東日本正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）提出9.16億美元的賠償要求。不過，雙方多次協商未果，長賜號一直被扣留在運河兩條水道之間的大苦湖中。

7月7日，這艘巨輪獲准從大苦湖中重新起航，駛離蘇伊士運河。船級社ABS允許長賜號先前往歐洲卸貨，然後再次通過蘇伊士運河，返回亞洲進行維修。

10月4日下午，長賜號安全靠泊北船重工修船分廠後，工作人員通過航拍設備再次對船艏進行了檢查。長賜號受損部位主要集中在船艏，將在青島北船重工開展20多天的維修作業。

業內人士表示，長賜號被台灣長榮海運公司租賃用於向歐洲輸送中國貨物，此番在青島完成維修後，將在亞歐貿易航線上重新投入使用。