美國官員指出，在南海撞擊不明物體受損，造成11名船員受傷的海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」今天安抵關島基地。

美國海軍昨天披露，這次潛艦撞擊地點在「印太地區的國際海域」。

根據「華盛頓郵報」，因事屬敏感要求不具名的美軍官員表示，碰撞事件發生在10月2日，美軍壓下消息是為讓「康乃狄克號」（USS ConnecticutSSN-22）有時間返回關島基地。

這次撞擊造成11名船員受傷，其中2人屬中度傷勢。（譯者：徐睿承）1101009