美撞擊受損潛艦康乃狄克號 已抵達關島基地 06:412021/10/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22），2日傳出在南海下潛時撞及物體，導致11名人員受傷。圖為「康乃狄克」號在太平洋航行的資料照。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國官員指出，在南海撞擊不明物體受損，造成11名船員受傷的海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」今天安抵關島基地。 美國海軍昨天披露，這次潛艦撞擊地點在「印太地區的國際海域」。 根據「華盛頓郵報」，因事屬敏感要求不具名的美軍官員表示，碰撞事件發生在10月2日，美軍壓下消息是為讓「康乃狄克號」（USS ConnecticutSSN-22）有時間返回關島基地。 這次撞擊造成11名船員受傷，其中2人屬中度傷勢。（譯者：徐睿承）1101009 農業大縣蟲蟲危機 番茄潛旋蛾現跡雲林 英國揪團南海行動 航艦打擊群指揮官釋悠閒觀海照 #撞擊 #康乃狄克 #關島 #受損 #潛艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美軍核潛艦南海爆碰撞11傷 專家曝驚人內幕 21:412021/10/08 政治 不滿澳洲改買美潛艦沒先講 法國大使痛批幼稚 22:352021/10/08 國際 國產雲峰飛彈 邱國正稱還在努力 04:102021/10/07 焦點要聞 鋪路拜習線上峰會 蘇利文反對讓步以促美中合作 13:552021/10/07 國際 法美修補關係 馬克洪冷處理接見布林肯 04:102021/10/07 話題觀察 老公面前被提潛規則上位傳聞 昔日玉女落淚逃離法庭 18:332021/10/07 娛樂 對抗大陸核武 美軍最擔心這「主要危險」 18:382021/10/07 軍事 美媒：美軍核潛艇在南海碰撞受損、多人受傷 將停靠關島 05:422021/10/08 國際 法大使將返澳洲 重新定義兩國關係 04:102021/10/08 話題觀察 澳洲要買核潛艦抗中 專家曝等到2040年代就慘了 12:412021/10/06 軍事 紐西蘭艦穿越南海 劍指中國 04:102021/10/08 話題觀察 國際熱門新聞 美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點 - 國際 - 中央社 美撞擊受損潛艦康乃狄克號 已抵達關島基地 - 國際 - 中央社 ISIS承認了 自殺攻擊阿富汗清真寺 大爆炸近200人死傷 - 國際 研究終於發現「新冠肺炎腳趾」病因 好發族群曝光 - 國際 印媒：200解放軍越界緊張對峙 印度部隊急攔阻 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。