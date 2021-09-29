美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，中國政府正在阻撓國內航空公司採購「數以百億美元計」的美國製波音公司（Boeing Co.）飛機。

雷蒙多說，中國承諾購買美國產品，作為2020年與美國前任政府達成貿易協議的一環，但北京實際上並未履行承諾。

路透社報導，雷蒙多在華盛頓出席活動時發表演說，之後在問答環節上表示，中國航空公司有意採購數以百億計美元的飛機，但北京當局出手阻撓。

雷蒙多今天接受全國公共電台（National Public Radio NPR）訪問時，也證實自己出席活動時特別提到中國阻撓國內航空公司購買波音飛機。

她說：「中國人須按規則行事。我們得向他們施壓，讓他們承擔責任。」

波音拒絕置評，中國駐華盛頓大使館也未立即發表評論。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）3月呼籲美國政府不要把與中國的貿易關係與人權等糾紛混為一談。

凱爾洪當時表示：「希望我們可以把智慧財產權、人權和其他事項與貿易切割處理，繼續在這兩大經濟巨頭之間鼓勵自由貿易環境…我們承擔不起被那個市場封鎖。」

波音上週略微提高對中國未來20年飛機需求的預測，認為中國將從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中迅速復甦，廉價航空和電子商務未來成長可期。

波音預估，到2040年，中國航空公司將需要8700架新飛機，比去年預測的8600架高出1.2%。波音說，根據標價，這些飛機總價值高達1.47兆美元。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1100929