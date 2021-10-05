大陸澎湃新聞5日報導，國際航空運輸協會（國際航協）4日宣布，中國東方航空股份有限公司將於2022年6月19日至21日在中國上海承辦第78屆國際航協年度大會（年會）和世界航空運輸峰會。國際航協生效了一項重要決議：自1945年創立以來，首次修訂《國際航協章程》語言條款，中文成為76年來唯一增加的語言，原來僅有英語、法語、西班牙語和阿拉伯語四個創始語言。

這是有著｢航空界的聯合國大會」之稱的國際航協年會時隔10年之後第3次來到中國，2002年和2012年國際航協年會曾分別在上海和北京舉行。

澎湃新聞報導，國際航協除了宣布下一屆年會舉辦地之外，還生效了一項重要決議：國際航協自1945年創立以來，首次修訂了國際航協章程的語言條款，中文也成為國際航協章程語言條款76年來唯一增加的語言，原來的語言僅有英語、法語、西班牙語和阿拉伯語（阿拉伯語文件的翻譯僅限於阿拉伯語會員要求的年會文件）四個創始語言。

國際航協理事長威利·沃爾什（Willie Walsh）表示，期待航空業同仁齊聚上海，參加第78屆國際航協年會。中國是一個充滿活力的航空市場，中國的國內市場是最快走出新冠疫情陰霾的市場之一。

東航集團董事長、黨組書記劉紹勇表示，中國東航很高興能主辦國際航協年會，歡迎業界同仁來到上海這個世界會客廳，共用開放、包容、時尚、創新的城市魅力，共商行業發展前景，共同推動行業健康發展。

國際航協創建於1945年，是世界範圍內的非政府組織，現擁有會員航空公司約290家，遍布130餘個國家和地區。在全球定期國際航空運輸中，國際航協的會員航司承擔了98％的業務量。年會於每年6月召開，會期2到3天，全球各會員航空公司最高管理層代表，全球重要機場、飛機和發動機製造與供應商，航空相關機構的高層代表等都將出席，參會規模約800-1000人次。