大陸長期處於煤炭供給不足導致的電力短缺，加上近來在中澳關係惡化，引發購煤問題及煤價高漲，致使搶煤議題再起，散裝航運在BDI(波羅的海運價指數)連續兩天狂漲，讓相關個股在大盤大跌300點情況下，成為逆勢抗跌族群。新興(2605)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、正德(2641)、四維航(5608)早盤逆勢上漲。

BDI昨日收盤來到4962點，上漲245點，漲幅5.19％，海岬型(Capesize)收在8322點，上漲722點，漲幅9.5％；巴拿馬極限型(Panamax)、輕便極限型(Supramax)及輕便型(Handysize)，漲幅為0.25％、0.3％及0.67％。

載運鐵礦砂、煤炭海岬型船舶漲幅最大，代表供需吃緊情況，大陸原本煤炭庫存偏低，近來在中澳關係惡化，引發大陸購煤問題及煤價高漲，電費成本大幅攀升，加上習政府訂定的碳中和目標，使大陸各地持續針對用電進行管控，此降低用電量，將率先抑制煤價漲勢，但不倚賴澳洲煤礦，必須增加其他地區的煤礦，在原本今年就缺船情況下，推升運價的強彈。

先前大陸限制鋼鐵產出導致鐵礦砂價格重挫，但大陸港口碼頭作業效率降低影響，同樣影響船舶周轉率降低導致運力供給受限，即將進入第4季運煤旺季，預期裝卸效率偏低狀況難以大幅改善，運價將具支撐；另一方面，進入北美穀物運輸旺季，也有利於中小型船運價走勢，2022年在供給增速放緩之下，航商有望維持較佳的獲利水準。