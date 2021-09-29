桃園市政府29日舉行市政會議，桃園捷運公司報告，因機場仍實施國境管制規定，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，機場捷運搭乘人數明顯下降，面對虧損狀況，桃捷公司2020年共撙節1.28億元，並爭取中央紓困補助5943萬元，將虧損縮小至7.38億元。

桃捷公司指出，今年1至8月機捷平均日運量為3.47萬人次，較108年平均日運量7.66萬人次下降約55％，營運面臨虧損情形，會持續盤點各項撙節措施，並積極開源節流，且盡快安排同仁接種第二劑疫苗，減緩疫情帶來的衝擊。

桃捷公司董事長劉坤億說，新冠肺炎疫情爆發後，2020年起機場開始邊境管制，對以機場旅客為主的機場捷運來說，運量及營收方面造成很大的衝擊。由於營收銳減，桃捷透過班距調整、盤點、檢討各項營運費用支出，調整作業流程、延後執行、取消辦理等方式，並向中央爭取用電費減免及防疫物資費用等補助，也拓展副業增加廣告商場開發招商、防疫相關互惠產品及太陽能光電等收入。

為提升機捷運量，劉坤億指出，將推出5日通勤優惠票專案，並配合振興五倍券，買定期票或回數票送1日票的專案。另外，國內疫情趨緩後，桃捷公司也推出忠誠會員回饋活動、通勤優惠票專案及區域旅遊等運量提升方案，期盼有效提升通勤及休閒旅客數量及營收。

市長鄭文燦也提及，桃捷公司建構防疫5大安全網，三級警戒期間全線21個車站，全車隊車廂及車站完成醫療級消毒。桃捷公司表示，全體員工含清潔、保全人員，第一劑接種率已達85％、第2劑接種率為40％，將持續提升疫苗接種率，讓防疫機制更為完善。