首批客製化標籤BNT疫苗分三批到貨，日前9月30日54萬劑、10月1日67多萬，加上4日清晨05時36分由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送桃園機場約20萬疫苗，合計完成140萬劑疫苗的運送。（陳麒全攝）

首批客製化標籤BNT疫苗分三批到貨，日前9月30日54萬劑、10月1日67多萬，加上4日清晨05時36分由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送桃園機場約20萬疫苗，合計完成140萬劑疫苗的運送。（陳麒全攝）

首批客製化標籤BNT疫苗分三批到貨，日前9月30日54萬劑、10月1日67多萬，加上4日清晨05時36分由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送桃園機場約20萬疫苗，合計完成140萬劑疫苗的運送。（陳麒全攝）

首批客製化標籤BNT疫苗分三批到貨，日前9月30日54萬劑、10月1日67多萬，加上4日清晨05時36分由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送桃園機場約20萬疫苗，合計完成140萬劑疫苗的運送。（陳麒全攝）

首批客製化標籤BNT疫苗分三批到貨，日前9月30日54萬劑、10月1日67多萬，加上4日清晨05時36分由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送桃園機場約20萬疫苗，合計完成140萬劑疫苗的運送。（陳麒全攝）

首批客製化標籤BNT疫苗分三批到貨，日前9月30日54萬劑、10月1日67多萬，加上4日清晨05時36分由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送桃園機場約20萬疫苗，合計完成140萬劑疫苗的運送。（陳麒全攝）

在完成消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。（桃園國際機場記者聯誼會提供）

在完成消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。（桃園國際機場記者聯誼會提供）在完成消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。（桃園國際機場記者聯誼會提供）

在完成消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。（桃園國際機場記者聯誼會提供）

在完成消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。（桃園國際機場記者聯誼會提供）

首批客製化標籤BNT疫苗分三批到貨，日前9月30日54萬劑、10月1日67多萬，加上4日清晨05時36分由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送桃園機場約20萬劑疫苗，合計完成140萬劑疫苗的運送。

首批客製化標籤輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的疫苗已生產完成約140萬劑起運，疫苗分3批到貨。除4日到貨約20萬劑外，前二批已於9月30日到貨54萬劑、10月1日有67萬劑送達。

這批約20萬劑的客製化標籤BNT疫苗，是由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，於4日清晨5時36分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A9機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下完成通關及消毒作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

中央流行疫情指揮中心表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，首批於9月2日送達93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑，第4批10月1日67萬劑，再加上10月4日的20萬劑，共到貨325萬劑，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。