農委會林務局「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」今年1月1日上路實施，其中台南市水雉繁殖巢位通報部分，今年農友一共申請887巢，比去年的563巢大增324巢。

台南市農業局表示，為了獎勵配合制度的友善生產者與在地居民，給予維護重要公益價值的報酬，給付標的分成「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」。

「瀕危物種生態服務給付」分別針對石虎、草鴞、水獺與水雉4種瀕危物種，台南市部分有草鴞及水雉，今年水雉繁殖通報巢位至9月3日截止，有887巢，實際孵化幼雛還未完全統計完成，每巢成功孵化幼鳥1到3 隻核發獎勵金 2000元，4隻以上核發獎勵金3000元；草鴞部分，台南也有3件通報，於關廟、新化、大內淺山地區被發現。

台南市推動水雉保育獎勵金至今22年，在與官田水雉生態教育園區攜手推廣友善環境耕作、農友保育觀念提升下，水雉數量逐年增加，今年夏季調查數量為1307隻，比去年多166隻。

因上半年乾旱缺雨，水雉只好往有水農地築巢，官田區綠保標章四角菱田4、5月已有水雉築巢，6月雨季來後，農友開始種植二角菱，水雉棲地增加，巢位也增多，水雉生態教育園區主任李文珍說，今年比較特別，9月底了還有水雉在孵蛋，水雉是否順應氣候，延長了繁殖期，還有待觀察。