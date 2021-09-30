德國內政部周三表示，德國聯邦網路監管單位BSI已經著手對小米的一款智慧型手機進行技術檢查。

德國內政部發言人並沒有進一步說明，BSI正進行什麼樣的檢查。

立陶宛國家網路安全單位在上周提出警告，表示小米一款旗艦手機具備偵測和審查敏感關鍵字的功能，例如自由西藏、台灣萬歲或民主運動。

小米表示，正在聘請第三方的獨立專家，針對立陶宛的指控進行專家評估。

小米並沒有立即地針對德國的調查行動進行評論。

在華為遭到美方技術制裁之後，小米手機在全球市占大幅揚升，在今年第二季並成為歐洲最大手機製造商。

據德媒IT daily Net報導，BSI的行動，主要是反應了立陶宛的調查。立陶宛此前對中國手機進行調查，例如華為的P40 5G、小米的Mi 10T 5G，以及一加的8T 5G；其中小米手機受到最嚴厲批評，指出它在技術上有能力審查網路瀏覽器上的某些內容，雖然該「審查過濾器」在調查期間並不活躍，但在需要時可以遠程啟動。在一加的設備上則未發現任何缺陷。

小米手機在德國佔有巨大市場份額，因此該嚴重指控需要進一步調查；但是如果指控屬實，將是致命性影響。