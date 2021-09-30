中國人民銀行、銀保監會29日晚間聯合召開房地產金融工作座談會，提到要維護房地產市場平穩發展，市場普遍認為這是官方維穩房市的重要信號，帶動30日地產股大幅上揚。

港股市場來看，大陸房企公司股價30日漲幅一路擴大，富力地產漲近13％，融創中國漲超10％，合景泰富漲7％，中國金茂漲6.51％，融信中國漲6.42％，中國奧園漲6.17％。

人行官網公布，上述會議由人行行長易綱主持，人行副行長潘功勝、銀保監會副主席周亮、肖遠企出席，住房城鄉建設部、證監會相關部門負責人及全國24家主要銀行負責人參加會議。

會議強調，金融部門要落實「穩地價、穩房價、穩預期」目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系。會議並要求，金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。