拍下2016年美國原住民反油管建設紀錄片、2018年曾至台灣東華大學演講的電影從業人員兼記者杜威（Myron Dewey），日前傳出車禍身亡消息，享年49歲。

杜威（Myron Dewey）是渥克河派尤特族（Walker River Paiute Tribe）族人。美聯社引述內華達州奈郡（Nye County）警方說法指出，杜威本月26日在鄉間發生車禍身亡。

出事前一天，杜威在社群網站推特（Twitter）上傳從內華達州中部一處軍事設備拍攝的示威畫面，可看到他和當地其他部落族人延續長久以來的信念，發聲反對美國海軍擴大投彈場的提案。

杜威最知名的作品，莫過於他2016年在橫跨北達科他、南達科他兩州的立岩蘇族保護區（Standing Rock Sioux Reservation）所拍攝的反達科他輸油管（Dakota Access Pipeline）示威現場畫面。

片中可見原住民在天寒地凍中被噴灑水柱。這段影片經網路、新聞傳播之後，在全球吸引成千上萬人關注。

他後來共同執導紀錄片「北達科他聖地之戰」（Awake: A Dream from Standing Rock），刻畫出抗議人士在保育環境、力保潔淨水源的初衷。

根據東華大學原住民族國際事務中心網站，杜威2018年到花蓮舉辦工作坊，並在「北達科他聖地之戰」放映會後說，北達科他反油管抗爭除了是環保議題，也是原住民族女性與兒童的安全議題，因為油管建造工人多為男性，造成原住民女性遭到性侵、綁架及失蹤等狀況。

美聯社報導，杜威近幾個月來仍持續參與抗爭，反對在內華達-俄勒岡州界和麥克德密特堡原住民保護區（Fort McDermitt Indian Reservation）興建鋰礦場，說這項提案不僅褻瀆了原住民部落的聖地，也會對當地居民的環境造成不良影響。

杜威職涯從當內華達州林野消防員開始。他同時也是大學教授，在杜克大學紀錄片研究中心開設影片課程，並在華盛頓州西北印第安學院教數位媒體。

他身後留下妻子、5名子女，和1名視如己出的姪子。