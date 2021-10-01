新北市環保局今公布環境教育獎得主，包含團體、社區、民營事業、機關、學校及個人等6組別，共19個單位及個人獲獎。榮獲團體組特優獎的「社團法人台灣重新思考環境教育協會」，長期關注海洋廢棄物、資源回收、循環經濟等議題，並轉譯為科普且易懂的內容推出「海廢圖鑑」及「回收大百科」等，吸引許多民眾關注環保議題而獲獎。

環保局表示，台灣重新思考環境教育協會常在社群網路號召民眾及志工共同響應淨灘活動，與許多學校、企業、政府單位合作，去年更深入校園宣導，觸動9600位師生，也曾與蘭陽博物館及故宮博物院合作，將海洋廢棄物轉為藝術品，辦理「深海食堂」微型展，透過活動讓學員體驗、反思與尋找解決海洋廢棄物問題的方法。

榮獲社區組特優獎的「新店區小城社區發展協會」秉持著熱愛家鄉的熱誠，持續透過環境教育激發居民愛護環境的心，成功串聯社區居民及年輕世代加入環境行動。社區也凝聚了居民的環境意識並發揮自身專長，運用梯田概念工法進行香草園整地、製作社區裝置藝術、大型彩繪牆、植物染、昆蟲標本及環境教育月曆等，讓居民及外部民眾感受社區的豐富生態及生命力。

榮獲民營事業組特優獎的「達和環保服務股份有限公司樹林分公司」在樹林焚化廠營運期間，除協助處理廢棄物外，也積極經營環境教育設施場所，2019年度取得「環境教育設施場所優異」佳績，以「環境教育紮根」及「環境教育點線面」計畫協助其他事業團體推展環境教育。

榮獲機關組特優獎的「十三行博物館」是北台灣唯一的考古博物館，以考古學為核心，與在地社區共同發展，增進山、河、海等環境生態的瞭解及人類與環境互動的歷史，近期更透過「新北考古公園」實地場景及AR、VR的運用，讓考古更貼近民眾，深植文化資產教育與環境教育的理念。

獲學校組特優獎的「吉慶國小」長期進行基隆河與粗坑口野溪的水文調查，發現了多種台灣特有的原生種溪魚並進行復育，打造原生溪魚特色學校，推行「黑水虻」建立校內食農循環體系，融合食農教育，讓青銀共創共學。

在個人組脫穎而出榮獲特優獎的則是任教於五華國小老師董大鋼，他為科學生態服務解說社團指導老師，也與教育廣播電台合作錄製環境教育廣播節目，並將環境教育融入電影藝術，帶領學生拍攝環教微電影，利用YouTube影音頻道分享環境知識，並製作「校園生態導覽影音互動地圖」，充分使用行動資訊讓大小朋友學習校園環境生態，擴大環境教育影響力。