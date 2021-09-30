英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周三表示，預計英國經濟將在明年初重返疫情爆發前水準，稍微晚於英國央行先前的預估。

「我預計到明年初，我們將回到傳染病爆發前的水準，可能較八月時的預估晚了一兩個月」，貝利在央行一場小組會議上表示。

貝利此前在八月預估復甦時間為今年12月。關於市場推估，央行將提前升息，貝利表示，升息仍言之過早。