《國際經濟》晚一兩個月 BoE：英經濟明年初復原 12:522021/09/30 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)周三表示，預計英國經濟將在明年初重返疫情爆發前水準，稍微晚於英國央行先前的預估。 「我預計到明年初，我們將回到傳染病爆發前的水準，可能較八月時的預估晚了一兩個月」，貝利在央行一場小組會議上表示。 貝利此前在八月預估復甦時間為今年12月。關於市場推估，央行將提前升息，貝利表示，升息仍言之過早。 退輔會規劃派遣兩人駐美 預計明年元旦成行 《國際經濟》車廠供應斷鏈 日8月工業生產連2跌 #貝利 #兩個月 #BoE #英國央行 #明年初 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣強勢 楊金龍：本於職責調節匯市維持運作順暢 10:172021/09/30 財經 經長推配套 時薪調升差額 最高補貼五成 04:102021/09/30 焦點要聞 《國際經濟》美眾院通過凍結債限案 料將遭參院封殺 10:022021/09/30 財經 安民心 大陸官方釋出維穩房市訊號 04:102021/09/30 焦點新聞 用在國外電商超商取貨付款 經濟部：超商不會代收五倍券 10:482021/09/30 財經 數位綁定後不能變更 經濟部：綁定前多思考比較 10:502021/09/30 財經 大陸電荒 經濟轉型陷兩難 04:102021/09/30 時論廣場 《金融股》國泰金相挺 國壽資本強健有抵禦力 08:032021/09/30 財經 調幅大過公務員 工商團體嗆沒道理 04:102021/09/30 焦點要聞 梁國源示警 經濟陷失衡擴張風險 04:102021/09/30 焦點要聞 基本工資連6漲 上看25440至26000元 04:102021/09/30 焦點要聞 財經熱門新聞 大陸爆用電荒 今年冬天會很慘 美媒揭北京最後3條路 - 財經 台幣為何這麼強？經濟學家曝明年價位 - 財經 - 工商 美查晶片荒要台積電交出機密資料 大股東說話了 - 要聞 千億總裁稱夫妻「月收8萬」可買房 網噓爆怒轟：學政府講幹話 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。