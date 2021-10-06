十月一日開始，從東海到南海便風起雲湧。先是10月2日至3日，日本海上自衛隊派出準航母伊勢號（DDH-182）直升機護衛艦等三艘艦艇，與美軍航空母艦雷根號（CVN-76）、卡爾文森號（CVN-70）以及英國皇家海軍航空母艦伊莉莎白女王號（R08）等三艘航母艦隊，在靠近沖繩西南方的菲律賓海海域進行聯合操演。

據悉，包括荷蘭、加拿大與紐西蘭也派遣了航艦參加此次訓練，水上艦艇總計有來自六個國家的17艘船艦，操演項目包括有海上對抗、艦隊防空、反潛作戰等。日本海上自衛隊表示，此次多國聯合訓練的目的，是為了要「實現自由開放的印度太平洋」而加強的合作。

其實，以伊莉莎白女王號為核心的多國航艦聯合打擊群，自8月起便一直在日本周邊與日本海上自衛隊展開訓練，卡爾文森號也在8月停靠日本橫須賀港基地，被認為是要填補雷根號的空缺，因為以橫須賀港基地為據點的雷根號，先前曾因支援駐阿富汗美軍撤退行動而赴中東活動。

到了10月4日，英國伊莉莎白女王號航空母艦又被發現經由巴士海峽進入南海，一同在巴士海峽被發現蹤跡的，還有隸屬於美軍卡爾文森號航空母艦的CMV-22B艦載運輸機。

因此，中國智庫「南海戰略態勢感知」認為，在菲律賓海完成了由卡爾文森號、雷根號、伊莉莎白女王號3航空母艦領銜的多國海軍聯合操演後，卡爾文森號或許已與伊莉莎白女王號一同進入了南海。

伊莉莎白女王號的下一個目的地，應該是前往南海南部的馬來西亞半島和新加坡附近海域，參與由包含英國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞和新加坡等大英國協成員國所組成五國聯防機制「FPDA」進行的「Bersama Gold 21」演習。對此，有三個值得關注的重點。

首先，是伊莉莎白女王號日前在經由南海、巴士海峽前往關島途中，傳出遭解放軍海軍潛艦「埋伏」監控，此次前往參與「Bersama Gold 21」演習是否會有類似情況發生令人矚目。

其次，美國的卡爾文森號是否會參與這場演習也值得關注，因為若美軍也參與了該項軍演，則可能成為在由澳洲（AU）、英國（UK）和美國（US）三國共同組成「AUKUS」軍事同盟後的首次聯合演習。

再來，如若上一項預測成真，那屆時中國會如何反應，或者將有哪些反制舉動，就是第三個關注的重點了。

中國在南海軍事價值上不會讓步

一般談到南海爭議問題多半會讓人直接聯想南海島嶼主權歸屬與海洋資源開發，為南海爭端的兩個核心問題，但事實上，南海問題還涉及了東南亞國家與區域外國家基於戰略、資源開發與航行安全考量下的國際關係權力遊戲及地緣政治戰略角力。

南海由於地緣位置和歷史背景的特殊，利益相關者涵蓋兩岸、越南、菲律賓、馬來西亞和汶淶等國，都讓其成為區域主權爭議最激烈的海域。南海周邊國家紛紛爭相奪佔南海島礁，以擴張國家合法的領海區域，其中以中國與越南及菲律賓三個國家爭執衝突最烈，甚至曾發生軍事武裝衝突。

雖然中國仍採「主權屬我、暫時擱置、共同開發」的指導原則來與南海各聲索國解決爭議，但近年來鑑於美中「戰略競爭」的對峙情勢加劇、各自拉幫結派組成聯盟打「團體戰」的壁壘分明，以及南海海域交通戰略地位日趨重要等因素，於是對既有島礁加速戰備建設進程，希望藉由凸顯「事實佔有」來宣示主權。

由此顯見，中國在南海有主權、領土完整、經濟發展和能源安全等多項國家「核心利益」，故南海已成中國軍事發展的重點之一，中國為維護其國家領土主權完整，對南海問題讓步空間極為有限，而相關擴島建設及軍事部署作為，也引發東南亞各國緊張。

因為中國為維護其國家安全戰略所需，已無法滿足屈居於黃海、東海及南海之內的近海海洋政策，要想成為東亞大國與世界強權，便不能再局限於大陸及近海，勢必要發展遠洋戰略始能成功。

而在樹立「海洋國土」觀念後，中國認為海洋就軍事價值而言有四：為發展海軍提供了前提、為戰略和力量的隱蔽提供了場所、為戰時海上運輸提供了條件、為反對海上控制及侵略提供了屏障。在此戰略思維下，要先保證海上安全，才能保證本土安全；而為了保證海上安全，就有必要大力加強海軍的建設。

對中國而言就是，國家利益的領域拓展到哪裡，戰鬥力建設的能力就要延伸到哪裡，而國家利益的威脅來自哪裡，戰鬥力建設的核心能力就指向哪裡。隨著軍事現代化與解放軍戰力的不斷強化，解放軍向東海、台海與南海，甚至向太平洋和印度洋的投射能力將更令人側目。

至於美、英、日、澳等域外大國，則基於海洋礦藏資源、地緣戰略位置、南海海域的「自由航行」等問題，也相當關注南海區域所發生的衝突，除了日本視南海為其海上運輸的經濟生命線必經之路外，美國近來對南海動靜更是非常關切，頻頻以軍機軍艦通過繞行，甚至軍事演習的方式來凸顯南海的「自由航行」與國際水域性質，試圖將南海問題推向國際化，讓整體區域局勢更加緊張與多變。

（作者為國立聯合大學助理教授、國立台東專科學校助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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