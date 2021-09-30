勞動部為了支持中高齡及高齡勞工穩定就業或退休後再就業，推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」二計畫，以提供外部訓練課程70％補助，鼓勵雇主指派中高齡及高齡勞工參加外部訓練，強化中高齡者及高齡者勞工的工作技能，以穩定其就業及支持其退休後再就業。

勞動部表示，少子化、高齡化趨勢來臨，依行政院主計總處最近公布十年一度的人口普查發現，台灣65歲以上老年人口較10年前增加122.6萬人，快速進入高齡化社會，而工作年齡人口也首次出現歷年普查的負成長，減少16.9萬人。為因應此趨勢，勞動部推動上述計畫，透過強化中高齡及高齡勞工工作技能，促進其持續穩定就業。生產藥用空膠囊的新歷芳公司累積超過50年的豐富經驗，膠囊製造產業在台灣較為罕見，公司具有實務經驗的人員多為內部養成，故十分重視年資久的中高齡員工。

公司運用「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」為中高齡員工辦理「生技製藥PIC/S GMP電腦化系統確效實務」課程，學習提昇電腦操作效率，使公司電腦系統更符合GMP及其他國際標準規範，生產製造出更具國際競爭力的產品。在派訓資深中高齡員工提昇累積員工人力資本的同時，新歷芳亦透過該員工的經驗傳承，將受訓所獲得生產原理與技術相關知識授予初階同仁，藉由青銀合作使公司人力資產增值，增強凝聚力及團隊精神，達成員工穩定就業，公司永續發展的雙贏局面。

勞動部表示，自公告實施計畫以來，有許多聘僱中高齡及高齡員工的企業紛紛來電洽詢計畫申請方式，勞動部勞動力發展署所屬分署也積極辦理說明會，提供企業輔導協助，許多希望強化中高齡及高齡員工工作技能的企業也都積極運用計畫資源規劃辦理訓練課程。

勞動部說明，為支持45歲以上中高齡者、高齡者穩定就業推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，鼓勵雇主依其經營發展需求規劃課程指派所僱用之中高齡及高齡勞工參訓，並補助70％的訓練費用，以保障中高齡者及高齡者勞工受訓權益，補助總額每一雇主每年最高以30萬元為限。

「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」則為強化即將屆臨退休的64歲中高齡者工作技能，以支持其退休後再就業，雇主指派即將退休並規劃再就業中高齡者勞工參加訓練，提供70％的訓練費用補助，補助總額與其他協助措施(職涯發展、就業諮詢、創業諮詢)合計每一雇主每年最高以50萬元為限。

各分署今年度持續受理事業單位申請二計畫，請有意申請計畫的雇主，至「補助企業辦理員工訓練計畫網」申請。111年度「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」、「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」二計畫申請受理期間將於110年12月1日開始，有訓練需求或想進一步瞭解相關資訊的雇主，歡迎至計畫網站(https://onjobtraining.wda.gov.tw/)查詢更多訊息，或電洽各分署以瞭解更多申請資訊