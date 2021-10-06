從小住在部落木造房屋長大，花蓮阿美族工藝家牧力.感都對黃藤製器具特別有感情，那是他童年記憶幸福感，一心想分享給更多族人。牧力的夢想感染了另一半、醒吾科大碩士生芭奈.比吼，在師長協助下圓夢，夫妻連心拿下原民會百萬創業獎，未來將回花蓮設工廠帶動原鄉部落經濟。

生產力中心派員訪視輔導牧力.感都及芭奈.比吼計畫執行進度。(戴志揚翻攝)

牧力.感都來自花蓮玉里都旮薾部落，海軍陸戰隊退伍後懷著夢想至台北打拚，短暫做過高薪的隨扈工作，從事20年木工也嚐試電腦繪圖與動畫創作。這些年他看到許多在都市出生的原住民孩子們，對父母的故鄉逐漸陌生，都市卻還沒接納他們，喚回屬於族群文化夢想，激盪出原鄉創業動機。

醒吾科大張嘉耀老師(左)對芭奈.比吼順利取得「整合行銷策略分析師證照」，感到開心。(戴志揚翻攝)

芭奈.比吼(左)與牧力.感都倘佯醒吾科大校園，發現學生創作理念與「蠻自然」工作室理念相同。(戴志揚翻攝)

牧力.感都與芭奈.比吼出身不同部落，國中時彼此就認識，因北漂在台北相遇、結婚。牧力.感都一直有創業夢，第一個創業實驗作品就是小孩上下鋪床架，也是他孩童幸福回憶。他用簡易工具、沒有拋光，製成一張有樓梯可以爬上爬下的上下床鋪，手工完成後，兩孩子回報充滿興奮眼神。

老天賦予牧力.感都靈巧木工手藝，承傳原鄉文化傳統、振興部落經濟，成了縈繞牧力.感都腦海使命感。攻讀醒吾科大行銷與流通管理研究所的芭奈.比吼，隱約聽到祖靈呼喚，決定幫藝術家老公圓夢，兩人選擇在新北市烏來區忠治部落盡頭，在一片黃藤林區成立「蠻自然(MANGCELAN)」工作室，創作客製化黃藤製器具。

牧力.感都創業家具作品中，一個外觀不起眼的櫃子，係夫妻兩家族恩愛結合代表作。櫃子是牧力.感都用父親在花蓮老家50年前留下來的老黃藤，加上岳父留下來的台灣檜木，採用榫接工法，沒有使用一根釘子，細工組成獨特的櫃子，成了工作室鎮店之寶。

芭奈.比吼原本是醒吾科大行銷與流通管理系進修部學生，畢業工作多年後再攻讀碩士，行流所張嘉耀老師的「整合行銷策略分析師」認證課程，讓她學會提案計畫書的撰寫及簡報技巧，更進一步了解各項創業競賽及政府補助資源申請方式。創業維艱，芭奈.比吼決心運用所學專業知識，幫老公爭取原民會百萬創業獎金。

原民會為鼓勵原住民族運用傳統智慧傳達文化內涵，實踐多元創意經濟產業，今年持續推動「百萬創業夢 在地原鄉心」輔導精實創業計畫。芭奈.比吼請張嘉耀老師指導，不斷修正營業計畫書，包括形塑品牌、建置電子網路銷售，終於一路過關斬將，從前100名入圍再闖進前20名，辛苦拿到百萬創業輔導補助款。

醒吾科大行銷與流通管理系助理教授張嘉耀表示，芭奈.比吼是個很積極且觸類旁通的學生，深刻體會另一半牧力.感都使命感，一心想分享天然環保幸福感動機，因此融會貫通課堂上所學專業知識，很有邏輯的寫出洋溢傳承原民文化情感計畫書，才能獲得評審青睞。

牧力.感都與芭奈.比吼強調，市面上原住民風格的家具不多，阿美族風格的家具更少，他們將以阿美族風格黃藤為主，與原木結合運用或裝飾製成獨特產品，鎖定對原住民文化有興趣、喜歡原木家具、注重居家環保且家庭年收入300萬以上客群，預計三至五年後回花蓮增設工廠，帶動原鄉部落經濟，創造原住民就業機會。