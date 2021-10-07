中正大學社會科學院6位教師主動出擊，提報計畫探討數位科技的道德問題，獲科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中正大學社會科學院教師團隊，提報計畫探討數位科技的道德問題，獲科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台灣近年跟上全球數位浪潮，持續發展智慧科技，連政府部門都陸續引進AI扮演輔助角色，面對國外AI人工智慧招來不少爭議和批評，中正大學社會科學院6位教師主動出擊，提報計畫探討數位科技的道德問題，獲科技部「人文及社會科學研究卓越計畫」補助，首年計畫經費200萬元。

國外已有1秒就能產出200則速報的AI記者，還有AI法官判定罪犯假釋出獄，更有AI審查醫療服務申請資格等，但近年人工智慧危害社會正義的討論甚囂塵上，各國也紛紛提出譴責，相較之下，台灣公部門AI應用還在起步，中正社科院教師團隊，便提出「新自由主義下的數位科技霸權與社會正義危機：一個跨領域的視野」計畫，欲探討數位科技道德問題，以做為政府推動AI化借鏡參考，因此獲科技部補助。

中正大學政治系教授李翠萍舉例，早在10年前，美國警方已使用大數據分析罪犯資料庫，事先察覺潛在的犯罪行為，但AI不是無所不能，所有數據都隱藏傳統的偏差，當人工智慧透過大數據進行機器學習，很可能複製這樣的不平等。

李翠萍說，傳統上，非裔人種以奴隸身分進到美洲大陸，長期造成有色人種相對窮困、邊緣和被歧視，有案在身的非裔美國人比白人多，所以資料庫的原始數據早已存在著種族不平等，另外像亞馬遜也用AI篩選求職履歷，因傳統男性職場成就較高，更讓AI無意間產生性別歧視。

中正團隊除將針對人工智慧「非意圖歧視」形成的不公義與不公平，也從數位科技滲入日常生活、取代人工等，分析中高齡者轉業問題、新聞工作者與數位工具的關係、遠距工作者的公平知覺和工作滿足感等，李翠萍說，中高齡者容易因數位落差導致轉業困難，而機器人以壓倒性的速度寫新聞則可能搶人飯碗，讓新聞工作者成為另類弱勢。

「在享受數位科技的同時，不要忘記有一群人的人權、工作權，在數位科技下卻變成弱勢。」李翠萍說，計畫是想突顯，在這個強調競爭、自由、資金流動的全球市場機制下，除傳統既定印象的弱勢，數位科技崛起更出現新一波的不平等，需要被深入關注。