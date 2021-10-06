台南市國中小校園操場待整修數量及需求經費龐大，為爭取台南市學校操場大改造，教育局去年盤點有迫切改善操場需求的學校，獲教育部同意補助86校共計約6億元。

教育局長鄭新輝說，市長黃偉哲去年責成教育局盤點有迫切改善操場的學校，並在全國教育局處長會議時向教育部長爭取改善經費，立法院教育委員會至台南勘查，也向立委及教育部反映學校操場亟待改善的需求與迫切性，努力1年餘，終獲補助。

教育局指出，學校運動場除了上課期間學生使用外，早晚非上課期間也開放社區居民使用，使用率高，有許多學校跑道因老舊、破損、樹木竄根而有改善需求，教育局去年起邀專家全面檢視，並於今年度配合教育部體育署、在地立委、議員及專家學者完成124所學校會勘，86校可獲得專款改善經費。

教育局表示，中小學校操場跑道的改善經費來源為行政院統籌分配款，依教育部暫訂期程，學校應於11月20日前提送計畫書，並於明年2月完成規畫及招標，9月10日前完工驗收，教育局將組成工作小組，協助各校做好各項工程準備與督導管理工作，讓有限資源發揮做大效益，提供學生優質教育環境。