台中國賓戲院門口被張貼「建築物公共安全檢查不合格建物」告示。（馮惠宜攝）

台中國賓戲院座落在忠孝夜市內，去年8月底才正式對外營業，未料竟在開幕一年多因疫情要暫停營業。（馮惠宜攝）

受疫情影響，微風國賓影城在10月25日結束營業，而位於台中忠孝夜市的台中國賓影城也將自10月25日起暫停營業；雖然目前仍對外營業，但因未依規提交公安檢查申報，大門外被張貼「建築物公共安全檢查不合格建物」，台中市都發局指稱已限期一個月改善，若店家規劃暫停營業後還有可能復業，仍必須依規定申報，否則將裁罰6萬到30萬元罰鍰。

有20年歷史的微風國賓影城驚傳將在10月25日結束營業，國賓也對外表示，台中國賓影城也將自10月25日開始暫停營業，直到疫情結束；台中國賓影城為總太地產首宗跨足商場運營的BOT案，斥資3億元打造，並委由國賓戲院經營，雙方合約長達20年，2020年8月開幕，未料只經營1年多就要暫停營業。

對此，總太地產發言人陳思翰強調，是暫停營業不是結束營業，他也坦言，該影城去年8月開幕，受疫情影響始終入不敷出，因而雙方協議自10月25日起暫停營業，但他認為該影城未來待疫情結束仍有可為，屆時一定會重返市場、重新對外營業。

雖然該影城仍持續對外營運到10月25日，但戲院門口卻被台中市政府張貼「建築物公共安全檢查不合格建物」告示，台中市政府表示，9月24日進行聯合稽查，發現業者未依規定進行建物公共安全撿查申報，已限於一個月內完成改善，否則將開罰6至30萬元，台中市都發局強調，如果業者未來仍可能復業，仍必須按規定辦理。

台中市都發局表示，台中國賓影城於去年5月21日領得使用執照，為公眾使用建築物，按內政部建築物公共安全檢查簽證及申報規定，應於領得使用執照一年後辦理申報作業，都發局與新聞局9月24日辦理聯合稽查，查有未完成申報事項，已要求業者儘速辦理，並於現場張貼建築物不合格告示，目前業者已掛件申報，但申報資料尚有缺件，已請其限期補充辦理。