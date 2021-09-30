魏嘉瑩日前拍攝〈普普通通的人生〉MV。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩（小魏）創作新曲〈普普通通的人生〉發想於小人物面對大環境時的抗爭與反擊，創作大多以民謠為主的小魏魏嘉瑩這次特地找來八三夭阿璞擔任製作人，她表示：「因為想要把這首歌作成搖滾風格，很自然地就想到了阿璞。」阿璞二話不說便擔綱這首歌的製作人，打造出和以往感覺完全不同的「搖滾版魏嘉瑩」。

為了拍攝MV中帥氣英勇的武打場面，製作團隊早在拍攝3個月前就預約知名武術指導楊志龍為小魏和Arrow Band訓練，造型師也在打造英雄造型的同時，製作出長達135公分、重約4公斤的大劍，讓小魏在MV中威風澟澟地挑戰黑暗的敵人。MV拍攝進行近30小時，超過10人的打鬥戲進行了十幾次，小魏沒喊累，反而是想到被造型師詢問「小魏你是不是長肉了」？她笑說：「這兩三個月如果沒工作，在家裡就練怎麼揮劍、閃躲之類的動作，應該是有點肌肉了。」

為了演繹電玩遊戲裡正邪廝殺的場景，早在三個月前小魏魏嘉瑩和Arrow Band團員們就開始進行武術訓練，MV拍攝當天，天還沒亮所有人就己經在森林裡就定位準備打鬥戲，身著「屠龍裝」，扛著135公分特別製作的大劍，還要揮舞迎敵，所幸過程順利，小魏說：「比較難控制的是揮舞大劍，因為大劍非常大，我在揮的時候就要特別注意。」對於武術十分有興趣的她說：「因為看電影或是電玩、動畫，都會有接招或是擋住攻擊這種招式，拍這支MV時我覺得很像武術競技大賽，滿好玩的。」