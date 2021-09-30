繼不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月開盤大漲後，另一板類大廠唐榮(2035)今日亦開漲，但漲幅低於燁聯。唐榮10月不鏽鋼內銷熱冷軋每噸漲4500元，316L附價也為平盤。外銷每噸漲160~250美元。

另外，不鏽鋼盤元大廠華新麗華今(30)日開出10月盤價，雖中國近期限電、限產，使鋼鐵產業供給面嚴重吃緊，但考量國內外產業供應鏈情況，10月僅就原物料成本做出反應，主力產品300、316系每公噸調漲3000元，400系調漲1500元。

華新表示，近期中國的拉閘/限電政策直接衝擊不鏽鋼產業，造成供給面嚴重吃緊，並拉動了中國不鏽鋼期貨、現貨市場行情，每噸漲幅高達2000~2900人民幣不等。考量短期下游受疫情、航運塞港之苦，10月份內銷盤價僅反應部分原料成本，其餘不足部分由公司暫行吸收，再擇適當時機反應。

不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價昨日下午出爐，呈現大漲，內銷部分，304系每公噸調漲7,000元、430調漲4,000元、316L為平盤。外銷方面，304系大漲200~250美元，430系每噸漲50~100美元。

燁聯29日率先開出的10月不鏽鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，主要是受到大陸能耗雙控，祭出限電限產影響，導致合金鐵原料價格暴漲，加上大陸和印尼青山不鏽鋼廠的熱軋產品價格每公噸大漲超過300美元，燁聯亦隨勢大漲。