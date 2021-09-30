越南胡志明市歷經長達4個月的防疫管制後，許多行業將於明天獲准重新經營。越南官方近日加速疫苗施打進度，胡志明市18歲以上民眾逾9成已接種第一劑疫苗。

越南4月下旬爆發新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，胡志明市是重災區，全國共計近80萬確診病例中，幾乎有一半位於胡志明市；全國近2萬例染疫死亡病例中，約8成集中於此。

越南媒體報導，胡志明市副市長黎和平（Le Hoa Binh）今天表示，自10月1日起，胡志明市的工業園區、興建計畫、購物商場、髮廊可以恢復營運，至於餐廳雖然可以做生意，但只可以做外帶。

胡志明市部分商家今天得知消息後，下午陸續前往店鋪整理、打掃，為重新開業做準備；此外，由於民眾上街不再須要出示旅行文件，有關單位也著手拆除路上的檢查站與圍欄。

胡志明市先前為了防疫實施嚴格的「禁足令」，許多工廠、企業則面臨「停工潮」，重創經濟活動。部分外國商會在期間不斷施壓越南政府，並警告若遲遲不鬆綁防疫禁令，將導致外資逃離潮。