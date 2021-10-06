今年滿手單的智易（3596）9月營收續強，單月營收以33.59億元，拿下歷年同期新高及歷史第三高，營收穩步向上，分別較上月及去年同期成長8.3％及2.4％，累計前三季合併營收為286.54億元，較去年同期增加16.3％，惟第三季因疫情和缺料影響，單季合併營收僅94.81億元，與上季及去年同期相較，均下滑0.7％。

展望第四季，智易表示，仍審慎樂觀看待第四季訂單狀況，目前中國及越南工廠營運皆一切正常，越南工廠並未收到當地新冠疫情的影響，中國工廠在中國政府限電措施要求之下營運目前仍然未受影響，未來將持續強化供應鏈之管理，密切掌握供料狀況及交期，全力滿足客戶訂單需求。

智易係以研發為導向的公司，將持續擴編研發團隊及招攬優秀人才。除了持續致力於開發 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XGS/PON 光纖、STB、5G CPE等既有產品線及新一代寬頻技術之外，將加重投資力道研發5G應用領域（行動小基站、邊緣計算及垂直市場應用）、AIoT、雲端管理及車聯網等新領域。