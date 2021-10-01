大陸環球網引述法新社1日報導稱，印度將在斯里蘭卡投資7億美元建造貨櫃碼頭，並渲染將藉此抗衡中國在當地的影響力。

法新社的報導，斯里蘭卡港口管理局（SLPA）宣布，已於9月30日與印度阿達尼集團（Adani Group）簽署協定，將在首都可倫坡一個規模龐大的港口建造一個戰略性的深水港碼頭，而該碼頭將毗鄰2013年設計的、中國擁有85％股份的可倫坡國際碼頭（CICT）。這一舉措被視為是抗衡中國在印度洋日益增長的影響力的一種方式。

斯里蘭卡當局表示，「這個價值超過7億美元的合約，是斯里蘭卡港口領域有史以來最大的外國投資」。為這一合約，印度阿達尼集團將與斯里蘭卡當地企業集團John Keells和斯里蘭卡港務局合作。具體來說，斯里蘭卡的John Keells集團將和印度阿達尼集團成立一個合資企業，斯里蘭卡John Keells集團將在這家合資企業中擁有34％股份，印度阿達尼集團將持有該合資企業51％股份。其他股份應該由斯里蘭卡港務局持有。

報導說，這個新碼頭預計長1.4公里，深20米，年處理能力為320萬個貨櫃。據悉，這個新碼頭的產權將在運營35年後全部轉移給斯里蘭卡。

法新社評論稱，可倫坡地處迪拜和新加坡這兩個世界貿易的重鎮之間，地處印度洋的戰略要地，其港口影響力備受追捧。

允許印度進入具有戰略意義的可倫坡港口的計畫可以追溯到幾年前，但在今年2月擱淺，當時與斯里蘭卡執政聯盟有關的工會反對在港口內讓印度修建一個部分完工的碼頭。後來，斯里蘭卡政府要求印度在中國營運的可倫坡國際貨櫃碼頭（CICT）附近建造一個全新的碼頭。

有印媒此前分析認為，斯里蘭卡想在中印間搞「平衡」。今年3月，《印度時報》報導稱，斯里蘭卡政府官員表示，將向印度和日本提供可倫坡港西部貨櫃碼頭開發專案，作為之前突然宣布中止與印日在可倫坡港東部貨櫃碼頭合作協定的替代方案。報導稱，該港口具有重要戰略意義，中國也在可倫坡港建設一項總投資額約5億美元的貨櫃碼頭專案，斯里蘭卡此舉顯示其有意在傳統盟友印度和中國之間取得平衡。

大陸《環球時報》報導，可倫坡港口城是中斯重點合作項目，總投資額14億美元（約95億元人民幣），專案建成還將帶動二級開發超過130億美元。斯港務局2019年5月曾與印度和日本簽署合作備忘錄，同意共同開發可倫坡港東部貨櫃碼頭專案。但今年2月，斯方突然單方面宣布未來將獨立營運該專案。

斯國總理辦公室當時表示，斯當地工會反對通過合資方式發展港口。此前，印日占該專案總股份的49％，斯方占51％。此後，印度要求斯方遵守共同開發可倫坡港東部貨櫃碼頭的協議。日方也表示，鑒於相關業務與日印均密切相關，「兩國對斯方決定表示驚訝」。