(13:35更新)台股今(1日)恐慌性賣壓一波接一波，電子、傳產、金融各類股全數下挫，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海終場以跌停作收，萬海跌破200元，收在183.5元，加權指數下殺363.88點，以16570.89點作收，台積電收盤下跌6元，收在574元，跌幅1.03%，聯電收在62.6元，跌幅2.19%，高端則逆勢上漲4.5元，收在278元，漲幅有1.65%。

美股道瓊指數周四大跌逾500點，拖累日韓股市今(1日)下挫逾1%，台股開低走低，盤中傳出有外資示警，表台股恐再跌1500點，市場恐慌性賣壓一波接一波，航運類股跌逾7%，貨櫃三雄跌幅高達9%，陽明一度亮燈跌停，昨日強勢的傳產族群成殺盤重心，台積電、聯電也跌逾1%，1千多檔指數都下跌，上漲家數僅百餘家，指數失守16600點，一度跌至16532點，崩跌逾400點。

台積電開盤以579元、下跌1元開出後，股價下殺至571元，下跌9元，跌幅逾1%，聯發科失守900元，股王矽力-KY也跌破4000元價位，聯電、大立光、台達電、日月光投控等電子權值股走勢疲弱，大盤指數開低走低，16800點、16700點、16600點關卡接連失守，傳產族群成為殺盤重心。

昨日強勢的塑化族群今日紛紛不支，台塑、南亞、聯成、中石化跌逾3%，航運類股更跌逾7%，貨櫃三雄跌幅都高達9%，陽明一度亮燈跌停，來到108元，萬海更跌破200元大關，最低來到184元。

台股近期利空環伺，包括美國通膨疑慮、政府債務危機以及大陸限電衝擊，外資連續3個交易日賣超，今又傳出有外資報告認為在美中利空衝擊下，台股近期不排除下探15200-15500點，造成市場恐慌。