參與追思會的人員依序在罹難的外籍漁工照片前獻花表達哀思。（胡健森攝）

參與追思會的人員依序在罹難的外籍漁工照片前獻花表達哀思。（胡健森攝）

今（10月1日）是南方澳跨港大橋發生斷橋事件滿兩周年的日子，宜蘭縣漁工職業工會特別在1日上午在斷橋旁舉辦一場追思紀念會，除了在6名罹難外籍漁工的照片前獻花致意，也要藉此提醒政府要關切外籍漁工的工作及生活權益。

2019年10月1日上午9時30分，南方澳大橋突然發生斷裂事故，除了正行駛在橋上的油罐車來不及駛離橋面摔落入海，正在橋下的新臺勝33、266、366號等3艘漁船，更被斷裂的橋面砸個正著並壓入水底，此斷橋事件也造成6死12傷的悲劇，6名罹難者則全是外籍漁工。

宜蘭縣漁工職業工會特別在1日上午，也就是斷橋事件發生兩周年的日子，在斷橋旁舉辦一場追思紀念會，包括國家人權委員會委員紀惠容、勞動部勞動力發展署、漁業署船員科、綠色和平組織、移民署宜蘭縣服務站等單位都受邀派員出席。

追思紀念會雖然規模不大，但氣氛哀戚，主辦單位特別播放了部分外籍罹難者家屬的談話及生活片段，眾人除一同默哀，也依序在罹難者的照片前獻花致意。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，舉辦追思會主要是希望藉此凸顯在台外籍漁工居住環境不理想，吃喝拉撒睡全都在船上，亟需要立刻改善，雖然有些外籍漁工好不容易可以擠出一點錢在岸上租屋居住，但卻是很大的一筆負擔。

李麗華說，許多外籍漁工在船上狹小的空間一住就是10幾年，卻也只能忍耐，她認為至少在船隻靠岸之後，讓外籍漁工們能有一個舒服的休息地方，因此工會對於「南方澳漁工多功能會館」有著相當大的期待，同時也希望能在斷橋附近設置「工殤紀念碑」，讓大家記取教訓，畢竟一旦發生如此悲哀的事情，對家人而言是一輩子傷痛的事情。