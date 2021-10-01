南投縣環保局長李易書1日就職，首要之務將透過縣市合作，解決南投縣垃圾問題，發展綠色再生能源，持續營造舒適、宜人的生活環境；曾經先後擔任環保局長20多年的方信雄，期許李易書解決最棘手的垃圾問題。

副縣長陳正昇主持監交時指出，南投縣是觀光首都，但因沒有垃圾焚化爐，不時傳出垃圾堆置的臭味問題，甚至引發火災，為解決南投垃圾、廢棄物汙染等環境問題，縣府特別從環保署借將，希望藉由李易書在中央處理垃圾的經驗，發揮所長，提供縣民優質的生活環境。方局長也促進縣政順利推行。

李易書表示，目前，縣內仍有不少垃圾堆置在草屯、南投、竹山和名間，他將立即協調其他縣市代為處理，逐步去化垃圾，並作好堆置區的管理和環境維護，避免衍生汙染問題。

南投縣每天產生250公噸垃圾，李易書將加強宣導民眾垃圾分類，和資源回收的觀念，落實垃圾減量政策，並建置自主垃圾處理設施，朝向綠能化方式，同時達到解決垃圾，及發展綠色再生能源的雙重目標。

此外，針對不法業者任意棄置廢棄物，也將應用最新的影像監控技術，24小時監看，並與檢調系統合作，共同查緝不法，嚴懲嚴辦。

李易書表示，他雖然不是南投人，但對南投有很深的熱誠與感情，希望能透過過去的經驗，解決南投的垃圾問題，讓更多人愛上好山、好水、好環境的南投。李易書為台大環境工程學碩士，歷任行政院環境保護署技正、環境督察總隊科長等職務。