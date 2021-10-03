大陸首都北京文明辦、市城市管理委、北京節能環保中心2日發出《關於全市節能節電的倡議書》，倡議全市機關、企事業單位及廣大市民，踐行綠色低碳生活方式和用電習慣。同時，北京市暫停燈光秀，壓減夜間景觀照明時間。

北青网報導，《倡議書》提出，全市各級黨政機關、企事業單位和社會單位率先垂範、帶頭踐行綠色節能辦公。各單位應充分利用自然光照明，盡可能降低照明強度，減少照明時間；加強辦公設備節電管理，及時關閉辦公設備、辦公區域電源，機關辦公場所宣導使用步行梯，減少使用電梯。

同時，全北京市暫停燈光秀、壓減夜間景觀照明時間。

《倡議書》提出，北京市大型公共建築應嚴格執行公共建築空調溫度控制標準，室內空調溫度設置夏季不低於26℃、冬季不高於20℃，降低空調電耗，提高空調能效水準。商場、賓館、餐廳、娛樂場所等服務行業應減少使用或停用大功率用電設備和非必要照明工具。工業用戶應積極推行使用節能技術、裝備，節約用電、錯峰用電。

此外，《倡議書》呼籲廣大市民提高節能意識，使用節能燈具，選用節能家用電器，自覺養成精細化節能習慣。