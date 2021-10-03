台南市安平區2日晚間10時許發生持械鬥毆案，林姓主嫌為首的7名男子，因老大2年前曾遭林姓被害人押走毆打成傷，當晚得知林某到安平區建平7街與永華8街一家餐廳用餐，埋伏在停車場，趁林男取車時圍毆，其中3人分持柴刀、摺疊刀以剁肉方式，剁爛林姓被害人右手掌，隨後驅車投案。
25歲林姓被害人曾在2年前參與一場傷害案，當時被擄走毆打的男子是22歲林姓主嫌的老大，林嫌得知林姓被害人2日晚間出沒在安平一家餐廳，與6名同夥分駕2輛車，前往停車場埋伏，等林某用完餐取車時，其中3人上前圍毆。
林嫌攜帶1把柴刀、吳姓友人攜帶折疊刀，陳姓友人空手將林姓被害人抓住，3人發狠將對方按在地上，將林某的右手掌視為砧板上的肉一樣剁爛，直到附近民眾報警，動手的林嫌等3人先搭車逃離，圍觀助勢的4名友人正要搭另輛汽車離去時，遭趕到的警車攔下。
逃離的林嫌獲報朋友被警攔下，心知最終無處可逃，3人驅車前往轄區的第4警分局偵查隊投案，告知警方全案起因於2年前老大被打傷，雙方素有嫌隙而來。
林姓被害人右手掌傷勢嚴重，左大腿也遭割傷，警方將他緊急送醫，雖無生命危險，手掌能否恢復功能尚難預料。
警方否認此案為幫派尋仇，稱林嫌等人無幫派背景，將7人全依照傷害、聚眾鬥毆等罪，移送臺南地檢署偵辦。
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