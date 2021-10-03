星期六，卡達立法諮議會選舉中，首次出現女性候選人(26名)，然而沒有1名女性當選，這令卡達女權運動者感到相當失望。

路透社報導，卡達是君主制國家，法律以伊斯蘭教法為基礎而定，其皇家諮議會沒有立法的權力，但已經是卡達最高的平民立法單位。這一次選舉是改選總席位45名中的其中30名。而君主(Emir)則有權任命其餘15名。

卡達立法會選舉的女性投票。(圖/路透社)

雖然沒有什麼權力，但是仍有許多女性想爭取這個席位，比如59 歲的潔思米( Aisha Hamam al-Jasim)，她是一名在杜哈經營護理所的的女性經理。她敦促卡達女性「開始表達她們的想法」，期望女性投票給強有力的女性候選人。

她在選前說：「這是卡達第一次的女性參政機會。」

這算是反應了卡達近年來的婦女權利改革，包括允許婦女可以獲得獨立駕駛執照(在此之前，女性開車必須有男人陪同)，但是女性的限制依然多，比如結婚權，要得到家中男主人的許可。

另外一名女性候選人是穆塔娃(Naima Abdulwahab al-Mutaawa'a)，她目前是一位外交部工作的職員，主張成立一個倡導婦女和兒童的保障機構，她年邁的母親是她的助選員。

不過，在這個伊斯蘭教法根生砥固的國家，要改變觀念很困難，65歲的男性候選人 傑西姆(Sabaan Al Jassim)表示支持女性參加選舉，但表示「她們有投票權和發言權……但最重要的任務仍然是家庭，照顧好孩子和家人。」