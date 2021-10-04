來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬牛、虎、鼠、兔、豬的人本周身邊有貴人，福氣滿滿，好運從天而降，能夠享受幸福的一周。

▍1.生肖牛

屬牛人做事有毅力，最容易成功。周一「三合」，周四「六合」，身邊助力多，生活快樂無比，貴人會帶來發財的好消息，財運高升，好好把握就有不錯的收穫。職場上有前輩提供展現實力的機會，在長官面前大放異彩。

▍2.生肖虎

屬虎人有思想、有魄力，周二「三合」，周三「六合」，很能幹，皇天不負苦心人，努力就有成果，應好好把握。喜事不斷，身邊貴人很多，家人、朋友能帶來許多福氣。本周幫扶運勢強，獨特的想法獲得長官認可和讚揚，有望升職加薪。

▍3.生肖鼠

屬鼠人周五「六合」，是超級幸運日，有望夢想成真。本周財富收入會因事業的帶動而有所提高，充滿成就感。優秀的屬鼠人頭腦靈活創意多，容易遇到伯樂，前途無量。因常有貴人在身邊指明職場道路，帶來升職位漲薪水的機會，有存款，有希望，非常有福。

▍4.生肖兔

屬兔人溫柔大方，人緣好、人脈廣，周二「六合」，周三「三合」，有貴人運勢，能得到他人的幫助。財富呈上升趨勢，周二、周三還會有意外的偏財到來，財富入帳的同時，桃花運也明顯提升，能遇見美好的愛情，周四有「紅鸞」桃花入命，單身者有機會談戀愛。

▍5.生肖豬

屬豬人充滿正能量，福分強，周六「六合」，周日「三合」，一帆風順，心情很不錯，有財星入庫。上班族有貴人指引，會一鳴驚人，讓人刮目相看。經商者有朋友照顧生意，客似雲來，錢財輕鬆飄進口袋。

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