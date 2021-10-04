台北市光復國小昨（3）日突拆蔣公銅像，不僅家長質疑沒有充分溝通，也引發外界抨擊；光復國小校長賴俊賢表示，假日拆除是考量學生安全，絕非偷偷摸摸，且過去舉行多次會議，和家長會達成共識，並沒有什麼反對的聲音。對此，台北市議員游淑慧直指，此事的始作俑者是促轉會的決定、柯市府高層決策配合，加上教育局的不斷催促，最後讓學校及家長承受很大的壓力，因此不得不搬移；她並批，促轉會用自己的意識型態造成校園不安。

關於光復國小銅像搬移事件，這兩天陸續有抗議民眾到學校表達意見， 造成學生及家長和校園的不安，游淑慧今日在臉書呼籲民眾不要到學校，避免影響無辜的小朋友；而她也已要求柯市府和教育局說明。

至於這起爭議的始作俑者，游淑慧點名三單位，包括促轉會的決定、柯市府的高層決策配合、教育局的不斷催促，讓學校及家長承受很大的壓力，不得不搬移，並承擔爭議。

游淑慧提到，曾接獲家長陳情，表示去年學校就接到市府搬移銅像的政策公文，一開始校方跟家長是想「緩處理」，並對周邊做更多美化，希望讓銅像更融入校園環境，但學校也知道如果一旦市府的政策決定，難擋教育局的壓力。

至於蔣公銅像要搬去哪？游淑慧說，家長原本希望搬到跟蔣總統有關的，也有妥善文物保存的地方，所以提出慈湖兩蔣園區、中正紀念堂或士林官邸等三個建議，但教育局一直沒有回應，學校還是得一直向教育局報告搬移進度。直到九月，教育局又突然來了公文，表示以專案形式、補助搬遷經費，要學校把銅像搬到士林官邸，才有了這次的搬移。

游淑慧指出，過去教育局曾承諾，學校可透過民主討論程序決議是否拆除，但最後卻用行政程序的壓力，讓學校不得不搬，所以她認為，彭副市長和教育局應對外說明，別讓學校師生承受無辜的批評和壓力。