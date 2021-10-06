台灣民意基金會今(6日)公布「台灣人對三個主要政黨的感覺」民調，民眾對執政的民進黨的感情溫度為53.22度、最大在野黨國民黨的感情溫度只有45.1度、台灣民眾黨47.28度。台灣民意基金會董事長游盈隆對此在臉書表示，整體而言，這些發現意味著，台灣絕大多數人都對3個主要政黨的表現失望。

游盈隆分析指出， 台灣人對3主要政黨的感覺雖明顯有別，對執政的民進黨的感情溫度卻只有53.22度，嚴格來講僅略高於無感的50度，說是低空掠過，也不為過；此外，台灣人對兩個主要在野黨的感覺偏冷，較少正面的欣賞、肯定和接納，尤其對最大在野黨國民黨的感情溫度只有45.1度，甚至還不如台灣民眾黨47.28度。

因此，游盈隆說，整體而言，這些發現意味著，台灣絕大多數人都對3個主要政黨的表現失望，這無疑是台灣政黨政治較低潮、較乏善可陳的時刻，同時，這也暗示如果這3個政黨未來不對症下藥，力圖振作，台灣人很可能未來將繼續在3個「不成器」的選項中做無奈的選擇與託付。

這項測量的標準問法為「如果用0度到100度來表示對政黨的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。」