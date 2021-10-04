數位經濟政策白皮書原訂9月下旬出爐，時序進入10月仍未釋出，公平交易委員會今(4)於立法院進行業務報告指出，受疫情遠距辦公影響，釋出時間有所延後，但在10月下旬將有初稿。

立法院經濟委員會今邀請公平交易委員會主任委員列席報告業務概況，並備質詢。

針對數位經濟政策白皮書撰述進度，許多立委質詢時問到釋出時間已經延宕，是否有具體釋出時程？公平會主委李鎂指出，數位經濟政策白皮書的擬定進度已經到最後階段，撰述過程因為需要大量討論，加上之前本土疫情嚴峻，居家辦公讓相關進度有所延後，但預計10月下旬將有初稿。

公平會副主委陳志民表示，數位經濟政策白皮書大致上可分為5個章節，當中包含數位經濟的特色、挑戰、競爭疑慮、因應方式、政策工具，以及數位平台與新聞媒體分潤等。

陳志民指出，數位經濟政策白皮書的擬訂已到最後階段，初稿在完成後就會送交公平會由委員審查，都完成後才會公布，現階段正在做文字校正。