仇恨的行為不只存在人類之間，獼猴的報復心同樣不容小覷！印度一名司機近半個月以來天天過著提心吊膽的日子，不僅受傷、沒收入，還過著東躲西藏、有家不能回的窘境，只因為被當地一隻獼猴盯上。

綜合外媒報導，印度南部一種名為邦納特（Bonnet）的獼猴，近年來經常成群結隊的在村莊中撒野，包括破壞住家農田、偷竊村民糧食，甚至會攻擊落單學童，讓村民們苦不堪言，最後當地林業部門召集一群工人，並於上月16日展開圍捕計畫，而賈格迪什（Jagadish）就是成員之一。

原本一切還算順利，不過賈格迪什在圍捕過程中，被一隻發了狂的獼猴盯上，不僅手指被咬見血，還被逼退在車子裡，但即便如此，獼猴還是不願放過他，直接跳到車頂蹦蹦跳跳，還瘋狂撕扯車棚布料，宛如殺紅了眼，所幸經過全村長達數小時的圍捕，獼猴最終落網，並且被送到22公里遠的森林裡。

沒想到短短幾天，那隻脾氣暴躁的獼猴又再度出現在村莊，讓當時執行圍捕計畫的成員們都驚嚇不已，眾人沒料到獼猴竟然能記清楚全程路線，並且沿路跋涉回來。

賈格迪什得知後更是緊張萬分，「我當下真的背脊發涼，我不知道我哪裡惹到牠了，那隻猴子幾乎快把我逼瘋了，被咬傷的傷口至少要一個月才能痊癒，這段時間我不能開車，幾乎斷了我的生計…」。

最讓賈格迪什恐懼的是，不知道獼猴何時會再度找上門對他進行報復，「萬一牠打算跟著我回家，攻擊我的孩子怎麼辦？我完全相信這有可能發生。」

林業部門上月22日展開第二次圍捕計畫，並將獼猴送到更遠的地方，雖然不知道獼猴會不會再次「越獄」返回復仇，但已經帶給賈格迪什深深的陰影，為了以防萬一，他打算躲在家裡10多日，深怕又被獼猴盯上。