111學年高中英語聽力測驗第一次考試訂於今年年10月23日舉行，總計約10萬500餘人報考。由於疫情持續緩和，考試時要有哪些防疫措施，大考中心將於考前2周公告。

111學年度高中英語聽力測驗第一次考試應考資訊查詢系統於10月5日上午9時起開放，考生可至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」查詢系統查覽、列印，或以電話語音（02）23643677查詢。

若報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心也會於同日以0911511467手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

大考中心表示，應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程及注意事項；建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場。

這一次英聽考試編配有上、下午場次；上午場考試時間為 11：00~12：00，下午場為2：00~3：00，考生須依應考資訊的場次、時間、試場及應試號碼入場應試。試場分配表及考試地點將於10月19日公布於大考中心網站。

大考中心表示，考試前不開放試場查看座位，請於試場分配表公布後至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。

大考中心說，考生至大考中心網站查覽應考資訊，務必確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考試地區及無冷氣試場等4項，有任一項與原報名資料不同者，須於10月7日（四）前提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」，個別報名者以電子郵件（[email protected]）或傳真（02）23661365方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，並以電話（02）23661416 轉608進行確認收件。